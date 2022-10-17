وزيرا للخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

17 أكتوبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إتصالا هاتفيا اليوم الاثنين من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الشقيقة المزيد من الترابط والتعاضد تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

المصدر
كونا
الوسوم
17 أكتوبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجموعة من النشطاء السياسيين يقدمون للحكومة خارطة طريق أول مِئة يوم

17 أكتوبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

17 أكتوبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية العماني للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

17 أكتوبر، 2022

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من وزير الخارجية القطري للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

17 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى