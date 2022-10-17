الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إتصالا هاتفيا اليوم الاثنين من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الشقيقة المزيد من الترابط والتعاضد تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

المصدر كونا