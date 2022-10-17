الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البحريني بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة المزيد من الترابط والنماء وللشعبين الشقيقين مزيدا من الإزدهار والرخاء.

المصدر كونا