السفير الهين يؤكد الحرص على مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين حرص الكويت على مواصلة التعاون الوثيق القائم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا سيما عبر الحوار الاستراتيجي بين الطرفين.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين الى وكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد اجتماعه مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر التي تولت رئاسة اللجنة الشهر الجاري خلفا للرئيس السابق بيتر ماورر.

وقال السفير الهين ان القيادة في دولة الكويت وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تولي القضايا الإنسانية اولوية واهتماما كبيرين.

وشدد على سعي الكويت لتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر انطلاقا من العلاقة التاريخية والتي كانت أبرز محطاتها المهمة ما قامت بها اللجنة الدولية من خلال رئاستها للجنة الثلاثية المعنية بمتابعة وإنهاء ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 وحتى الآن.

واكد السفير الهين اهتمام دولة الكويت بالتعاون مع مختلف المنظمات الإنسانية المتخصصة لإبراز دورها الإنساني المشهود له على المستوى الحكومي والشعبي مشيدا في الوقت ذاته بالدور الإنساني الذي يقوم به الصليب الأحمر الدولي.

واشار الى الدور المهم الذي تقوم بها المنظمات الإنسانية في خدمة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم لهم.

من جانبها اشادت إيغر بحسب السفير الهين بدور الكويت ومساعيها الإنسانية حول العالم ودعمها ومساندتها للشعوب المنكوبة والمتضررة وما تضفيه تلك الجهود عليها من مكانة مميزة ومشهودة على الصعيد الدولي كمركز عالمي للعمل الإنساني متطلعة للعمل المشترك مع دولة الكويت في هذا الإطار.