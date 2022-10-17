جانب من التكريم

مدير جامعة الكويت يكرم الطالب بندر الشمري

17 أكتوبر، 2022
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كرم مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي الطالب بندر الشمري، وذلك بحضور عميد كلية العلوم بالإنابة الدكتور محمد بن سبت وذلك في مكتبه – بالخالدية.

جاء هذا التكريم تقديراً لموقفه الإنساني في محاولته لإنقاذ زميلته في الحادثة التي وقعت في كلية العلوم – الشدادية.

وأعرب مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي عن شكره وتقديره للطالب بندر فيصل الشمري من كلية العلوم ، مثمناً قيامه بواجبه الإنساني، مقدماً الدعم والتسهيلات لكل ما يواجهه في حياته الجامعية.

المصدر
بيان صحفي
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17 أكتوبر، 2022
0 122 أقل من دقيقة

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