مدير جامعة الكويت يكرم الطالب بندر الشمري
كرم مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي الطالب بندر الشمري، وذلك بحضور عميد كلية العلوم بالإنابة الدكتور محمد بن سبت وذلك في مكتبه – بالخالدية.
جاء هذا التكريم تقديراً لموقفه الإنساني في محاولته لإنقاذ زميلته في الحادثة التي وقعت في كلية العلوم – الشدادية.
وأعرب مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي عن شكره وتقديره للطالب بندر فيصل الشمري من كلية العلوم ، مثمناً قيامه بواجبه الإنساني، مقدماً الدعم والتسهيلات لكل ما يواجهه في حياته الجامعية.