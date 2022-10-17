“الأوقاف”: مهتمون بعمل المؤسسات الاصلاحية بتأهيل النزلاء وفقا لمبدأ الشراكة مع الهيئات المجتمعية

“الأوقاف”: مهتمون بعمل المؤسسات الاصلاحية بتأهيل النزلاء وفقا لمبدأ الشراكة مع الهيئات المجتمعية

أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان الديحاني اهتمام الوزارة بعمل الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية التابعة لوزارة الداخلية في تدريب وتأهيل النزلاء وذلك وفق مبدأ تفعيل شراكتها مع كافة مؤسسات وهيئات المجتمع الرائدة.

وقال الديحاني في تصريح صحفي على هامش افتتاح معرض (حرفتي بيدي 2) الذي نظمته الوزارة اليوم الاثنين في مقرها الرئيسي إن المعرض يهتم بالمشغولات اليدوية لمراكز التأهيل لمشغولات الحاضنات والورش الحرفية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

جانب من معرض (حرفتي بيدي 2) الحرف الميكانيكية

وأضاف الديحاني ان تجربة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في تأهيل نزلائها نفذت وفق خطة معتمدة لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجل دمج الفئات المعنية في المجتمع بصورة لائقة ومناسبة.

وأشار الى أن المنتجات التي صنعها النزلاء تهدف الى ملء وقت فراغهم بما هو مفيد على المستويين الشخصي والمادي.

جانب من معرض (حرفتي بيدي 2)

من جهته أكد مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الاوقاف الدكتور ناصر العجمي في تصريح مماثل حرص الوزارة على تنظيم معرض (حرفتي بيدي 2) لتتمكن من عرض جميع منتجات النزلاء داخل أروقة المؤسسات الإصلاحية.

وأوضح العجمي أن الادارة قامت بتوفير جميع المواد الأولية والمدربين في الكثير من الورش والدورات التدريبية التي نظمتها ومنها دورة الطاقة المتجددة للكهرباء ودورات النجارة والميكانيك اضافة الى الدورات الخاصة بنزيلات المؤسسات الإصلاحية الاناث.

جانب من معرض (حرفتي بيدي 2)