“غرفة التجارة”: الهند رابع أكبر شريك تجاري بتبادل بلغ 2.3 مليار دولار العام الماضي

قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال الخرافي إن الهند تحتل المرتبة الرابعة كأكبر شريك تجاري للكويت إذ بلغ اجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين 362ر2 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وأضاف الخرافي في كلمة خلال استقبال وفد اقتصادي هندي بمقر الغرفة اليوم الاثنين أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين تاريخية مشددا على أهمية اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية المختلفة.

وأكد حرص غرفة التجارة على بذل الجهود كافة وتسخير إمكانياتها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الاستثمارية الثنائية.

من جانبه قال رئيس الوفد الهندي ورئيس الاقليم الغربي باتحادات منظمات التصدير الهندية باريش ميتا في كلمة مماثلة إن اتحاد منظمات التصدير الهندية يسعى لتحقيق أعلى مستويات التبادل التجاري وتوفير التسهيلات اللازمة للمستوردين.

وأوضح ميتا أن الوفد متنوع في أنشطته التجارية وهو أحد الوسائل الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين الكويت والهند مشيدا بدور الغرفة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وضم الوفد الهندي ممثلين عن 25 شركة عاملة بمجالات متعددة كالمواد الغذائية والملابس وادارة المصانع والصلب والاقمشة وآلات التغليف والاسمدة.

ممثلي الشركات الهندية مع اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويتي