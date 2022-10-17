“المركز العلمي”: 20 نشاطا تفاعليا لجميع الفئات العمرية في فعالية “شهر الفضاء”

أطلق المركز العلمي الكويتي فعالية (شهر الفضاء 2022) السنوية بعنوان (استكشاف الفضاء واستدامة الأرض) والتي تضم أكثر من 20 نشاطا تفاعليا لجميع الفئات العمرية وتستمر حتى ال12 من نوفمبر المقبل.

وقال المدير العام بالإنابة وعضو مجلس إدارة المركز الدكتور حمد ياسين في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفعالية تتضمن عروضا خاصة وأنشطة تعليمية تفاعلية متنوعة وممتعة وتتيح فرصة ممتعة للزوار للإطلاع على حقائق علوم الفضاء من خلال تشجيع وإلهام الجميع على استكشافه ورفع الوعي به.

المدير العام بالإنابة وعضو مجلس إدارة المركز العلمي الدكتور حمد ياسين

وأضاف ياسين أن إطلاق المركز ل(شهر الفضاء 2022) يعود إلى أهمية الخدمات والتكنولوجيا الفضائية التي تسهم في استدامة كوكبنا وخصوصا من الناحية البيئية.

من جانبها قالت مدير إدارة التسويق والاتصالات بالإنابة في المركز سارة الياقوت في البيان إن الخبرة العملية والتعليم الترفيهي هما أفضل طريقة لنقل المعلومات إلى الطفل لذا قام المركز أيضا بإعداد سلسلة من الورش التعليمية والتفاعلية التي ستوفر تجربة فريدة وممتعة للأطفال من سن 4 إلى 12 عاما.

مدير إدارة التسويق والاتصالات بالإنابة في المركز سارة الياقوت

وأضافت الياقوت أن الفعالية ستناقش مواضيع مختلفة في علم الفلك وأسرار الفضاء الخارجي مثل الكواكب والمجرات والنجوم وكذلك النظام الشمسي والمركبات الفضائية والصواريخ وغيرها.

وأوضحت أن ما يميز الفعالية هذا العام هي قاعة (مهمة في المريخ) وهي قاعة تفاعلية جديدة طرحها المركز في الأكواريوم حيث تأخذ الزوار في تجربة حصرية وكأنهم على متن مركبة فضائية تهبط بهم على سطح المريخ ليستمتعوا بالعديد من الأنشطة الرائعة.

وذكرت أن (القاعة التفاعلية) تتيح للزوار تجربة نظارات الواقع الافتراضي وتجربة عربة (روفر) الجوالة علاوة على معرض المركبة الفضائية التفاعلي وألعاب تركيب مكعبات (ليغو) الذهنية لصنع مجسمات عن الفضاء.

وأفادت بأن الفعالية تأتي بمشاركة النادي العلمي ومركز (صباح الأحمد) للموهبة والإبداع ووزارة الإعلام اضافة الى شركة الفضاء المداري التي نجحت في إرسال أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية.