وزير التربية يؤكد أهمية توحيد الجهود والعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تطوير التعليم

وزير التربية يؤكد أهمية توحيد الجهود والعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تطوير التعليم

دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني الى بذل كافة الجهود والعمل جنبا إلى جنب لتنفيذ رؤية القيادة السياسية الواضحة والحكيمة في تطوير التعليم ووضعه على رأس أولويات واهتمامات الدولة.

وقال العدواني في تصريح صحفي اليوم الاثنين بعد أدائه اليمين الدستورية لتوليه المنصب الوزاري الجديد اليوم الاثنين إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز دور مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي وإضفاء الركائز الأساسية لها تحتم إعداد استراتيجية واضحة الأهداف.

وأضاف أن مقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية تستوجب تحديد المهام والمسؤوليات من خلال التعاون بين مؤسسات التعليم وجميع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع وفق مبدأ تقاسم المسؤولية وإعادة صياغة العلاقات وتوزيع الأدوار بالنظام التعليمي.

وأفاد بأن إصلاح التعليم مسؤولية مشتركة تتم عبر التخطيط الشامل والمستدام مع كل مؤسسات الدولة للوصول إلى تعليم متسق مع أهداف الدولة التنموية لمواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.

وأعرب عن اعتزازه وشكره وامتنانه لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على الثقة الغالية بتكليفه تولي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن مهمة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تتمثل في العمل بإدارة الفريق الواحد بكل قطاعاتها لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية باحترافية عالية وأداء غير تقليدي وبطرق تتماشى مع الأولويات الوطنية في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وذكر أن العمل يتم بمساندة المخلصين من أبناء الوزارة في توفير بيئة تعليمية وأكاديمية خصبة للعمل والإبداع والابتكار كل في مجاله لتحقيق إنجازات غير مسبوقة من أجل إرساء دعائم المسيرة التنموية وتعزيز مكانة دولة الكويت محليا وعالميا تحت ظل القيادة الحكيمة.