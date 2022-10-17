“الأرصاد الجوية”: استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية مع فرص تكون الضباب

توقعت ادارة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية خلال الايام المقبلة مع فرص تكون الضباب.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبد العزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والتنبؤات العددية على الكويت أشارت إلى ارتفاع الرطوبة النسبية فجر اليوم وهدوء في سرعة الرياح مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وانعدامها على بعض المناطق بسبب الضباب.

واشار القراوي الى استمرار تأثر البلاد بارتفاع نسب الرطوبة ولكن بشكل أقل عن فجر اليوم مع فرص تكون الضباب على بعض المناطق في الساعات الأولى من الصباح.