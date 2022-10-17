“الداخلية”: مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية يستقبل اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى

بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبالتعاون مع الصليب الاحمر استقبل مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد راشد العويهان في مكتبه اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وذلك بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية.

ورحب اللواء العويهان بالوفد الزائر متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت وقام بجولة ميدانية إلى الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية عمل المختبرات ومدى دقة النتائج التي يتم أخذها للتعرف على الرفات.

واطلع وفد اللجنة الثلاثية على عمل إدارة الطب الشرعي ودورها في معاينة الرفات وتحديد ما اذا كانت هذه الرفات تعود لشخص واحد أوعدة أشخاص.

ثم قام الوفد بزيارة ادارة الاستعراف واطلع على الفحوصات التي تقوم بها الإدارة للتعرف على الرفات ، كما اطلع على قاعدة البيانات الخاصة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ، واستمع الى شرح تفصيلي عن كيفية التعامل مع إجزاء الرفات التي ترد إدارة الاستعراف (عظام- أسنان- جماجم) عند استقبالها وحتى استخراج النتائج.

وفي الختام أثنى الضيوف على ما شاهدوه من أعمال الإدارة في خدمة قضية الأسرى والمفقودين ومدى التعاون التي تبديه دولة الكويت في هذا الملف مع الصليب الأحمر وجهود خبراء الأدلة الجنائية في كيفية التعرف على الرفات والتي مضى عليها نحو 31 سنة.