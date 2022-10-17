بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 10.22 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 22ر10 نقطة ليبلغ مستوى 27ر6948 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر107 مليون سهم عبر 9248 صفقة نقدية بقيمة 6ر33 مليون دينار (نحو 8ر101 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر11 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5238 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 14ر53 مليون سهم عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18ر10 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7767 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 6ر54 مليون سهم عبر 6530 صفقة بقيمة 3ر28 مليون دينار (نحو 7ر85 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5392 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 3ر42 مليون سهم عبر 2015 صفقات نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 9ر13 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (صلبوخ) و(عربي قابضة) و(منشآت) و(الديرة) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (كفيك) و(صكوك) و(القرين) و(وربة كبيتل) من الأكثر انخفاضا.