منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم الاثنين بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية، معتبرة أن ذلك “خطوة مهمة وإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني”.

ووفقا للبيان، عبرت المنظمة أيضا عن “تقديرها لجمهورية الجزائر لرعايتها واستضافتها هذا الحوار، مشددة على دعمها لكل الجهود التي تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”.

ووقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة الوطنية الخميس الماضي، كما اتفقت على إجراء انتخابات في الضفة والقطاع خلال عام.