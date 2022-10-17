تن هاج ينتقد اللمسة الأخيرة لفريقه لكنه سعيد بالتفوق البدني ليونايتد

عانى مانشستر يونايتد مجددا من سوء إنهاء الهجمات في التعادل السلبي يوم الأحد مع نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب إريك تن هاج كان سعيدا بالتفوق البدني للاعبيه على المنافس.

وكان تن هاج انتقد اللمسة الأخيرة لفريقه أمام أومونيا نيقوسيا بالدوري الأوروبي يوم الخميس حين منحه هدف سكوت مكتوميناي في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز 1-صفر على الفريق القبرصي.

وأهدر ماركوس راشفورد وفريد فرصتين في الدقائق الأخيرة يوم الأحد للفريق صاحب الضيافة الذي يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع.

وقال تن هاج “نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز لأن الأداء كان جيدا”. “خرجنا بشباك نظيفة وضغطنا جيدا وسيطرنا على المباراة.

“لعبنا بعشوائية قليلا في الشوط الأول. تفوقنا عليهم بدنيا وفي النهاية كنا نستحق الفوز.

“كان الفوز سيتوج جهود الفريق خاصة بعد ظهوره القوي بدنيا”.

وأضاف المدرب الهولندي “في النهاية نجحنا في اختراقهم لكننا لم نقتل المباراة.

“لذلك أنا سعيد بالأداء لكني محبط من النتيجة”.