نيمار يمثل أمام محكمة في برشلونة قبل شهر من مونديال قطر

نيمار يمثل أمام محكمة في برشلونة قبل شهر من مونديال قطر

استُدعي النجم البرازيلي نيمار للمثول أمام محكمة في برشلونة الإثنين وذلك قبل شهر من موعد انطلاق مونديال قطر، حيث تبدأ محاكمته بتهمة مخالفات مفترضة على علاقة بانتقاله عام 2013 من سانتوس إلى النادي الكاتالوني.

ووجه المدعي العام اتهامات فساد ضد نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الساعي لقيادة “سيليساو” إلى اللقب العالمي السادس بدءاً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مطالباً بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة عليه قدرها 10 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الشهر الجاري.

ومن بين المتهمين الثمانية الآخرين هناك أفراد من عائلته، إضافة إلى الرئيسَين السابقَين لنادي برشلونة ساندرو روسيل الذي طالبت النيابة العامة بسجنه خمس سنوات، وجوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك المدير السابق لنادي سانتوس أوديليو رودريغيز فيليو.

ومن المفترض أن يمثل نيمار الذي كان أعلن قبل 6 أعوام أن والده هو من يدير أعماله، أمام المحكمة الإثنين لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي بحضوره، وذلك غداة تسجيله هدف الفوز في مباراة “لو كلاسيك” أمام مرسيليا ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من “ليغ1”.

وحسب وثيقة قضائية صدرت الجمعة، من المتوقع أن يدلي نيمار بشهادته إما في 21 الشهر الحالي أو 28 منه.

ويدلي في اليوم الثاني للمحكمة الثلاثاء رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بافادته عن طريق الفيديو لشرح كيف أنّ التوصل إلى اتفاق سري في عام 2011 بين برشلونة والمهاجم الدولي أثرّ سلباً على فترة الانتقالات بمنع الأندية الأخرى من دخول سوق الانتقالات لنيل خدمات نيمار.

وفُتحت القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة “دي آي إس” البرازيلية التي كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكاتالوني.

وبدأ التحقيق في القضية في كانون الثاني/يناير 2014 بعدما تبيّن وجود تناقض في بعض المستندات التي طلبتها السلطات. وأقرّ نادي برشلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو (40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن في حسابات القضاء الإسباني وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.

واعتبرت مجموعة “دي آي إس” التي حصلت على 6 ملايين من المبلغ الذي دُفِعَ للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.

وانتقل نيمار في صيف 2017 من برشلونة إلى سان جرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.