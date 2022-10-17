اغلاق سرداب في الجهراء

البلدية: غلق سرداب بالجهراء وتحرير 6 مخالفات

17 أكتوبر، 2022
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تواصل الفرق الرقابية بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات فضلا عن المرور على المحلات للتأكد من التزامهم بالاشتراطات والضوابط البلدية.

وفي هذا السياق كشف رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ثويني الديحاني عن قيام الفريق الرقابي برصد سرداب مخالف لاشتراطات البلدية بمنطقة القصر يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاقه وتحرير مخالفة لفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتوجيه إنذار لصاحب العقار بإخلائه وإزالة أسباب المخالفة والغلق وإلا سيتم وضع بلوك على العقار.

اغلاق سرداب في الجهراء

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال رصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.

وأضاف بأن الفريق الرقابي ومن خلال الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها قام بالمرور على عدد من المحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية وقد تم تحرير 5 مخالفات استغلال مساحة.

المصدر
بيان صحفي
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17 أكتوبر، 2022
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