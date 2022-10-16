منتخب الكويت يحرز ذهبية وفضية في اليوم الختامي للبطولة الاسيوية لقوى الناشئين والهند تتوج بطلا لها

منتخب الكويت يحرز ذهبية وفضية في اليوم الختامي للبطولة الاسيوية لقوى الناشئين والهند تتوج بطلا لها

أحرز منتخب الكويت لألعاب القوى مساء اليوم الاحد ميداليتين (ذهبية وفضية) في اليوم الأخير لمنافسات البطولة الاسيوية الرابعة للعبة للناشئين والناشئات والتي امتدت أربعة ايام ليرفع الأزرق رصيده الى أربع ميداليات في البطولة.

وتوجت الهند بلقب البطولة التي اقيمت في مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان برصيد 24 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزية) تلتها الصين تابية برصيد 9 ميداليات (6 ذهبيات وواحدة فضية وبرونزيتان ) فيما احرزت أوزبكستان المركز الثالث بـ8 ميداليات (6 ذهبيات وفضية واحدة ومثلها برونزية).

وفي عودة لانجاز المنتخب الكويتي اهدى البطل عبدالله العازمي الميدالية الذهبية الوحيدة بالبطولة بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة الوثب الطويل بمسافة 34ر7 متر متقدما على التايلندي سيرافوب بونياك الذي وثب مسافة 11ر7 متر ليحرز المركز الثاني والميدالية الفضية فيما نال المركز الثالث لاعب هونج كونج باك يو الذي حقق 7 أمتار.

تتويج اللاعب عبدالله العازمي الميدالية الذهبية

وتمكن اللاعب يعقوب العازمي من تحقيق نتيجة جيدة في سباق 200 متر عدوا اثر احتلاله المركز الثاني والميدالية الفضية بعد ان قطع المسافة ب55ر21 ثانية بفارق ضئيل عن لاعب تايلاند بنوس بوربيل الذي حل المرتبة الأولى والذهبية ب53ر21 ثانية فيما ذهبت البرونزية اللاعب الماليزي آدل بنجران الذي قطع المسافة ب65ر21 ثانية.

وأكد رئيس الاتحاد الكويتي لالعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة سيار العنزي في تصريح للصحفيين عقب الختام نجاح البطولة تنظيميا وفنيا بشهادة الوفود المشاركة بعد ان شهدت مشاركة اكثر من 420 لاعبا من الناشئين والناشئات اضافة الى أجهزتهم الفنية والادارية يمثلون 30 منتخبا.

وذكر العنزي ان الاتحاد يطمح الى تنظيم بطولة اسيا للعمومي للرجال وللسيدات بعد ان اكدت هذه الاستضافة المميزة قدرة الاتحاد على استضافة البطولات الكبرى مضيفا ان هذه البطولة كانت فرصة لاكتساب لاعبي ولاعبات الكويت وهم من الواعدين الخبرة والاحتكاك مع ابطال اسيا.

اللاعب يعقوب العازمي حاملا العلم الكويتي ابتهاجا بفوزه

ومن جانبه أعرب اللاعب عبدالله العازمي في تصريح للصحفيين عقب تتويجه عن سعادته الغامرة بتحقيق الذهب في هذا الملتقى القاري الكبير وفي هذه المسابقة الصعبة مشيرا الى ان هذا الانجاز يعد أفضل نتيجة له في هذا الموسم وقد تحقق بفضل الاستعداد الجيد للبطولة.

واكد العازمي ان هذا الانجاز سيكون له دافع مهم لتحقيق مزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الخارجية المقبلة مقدما شكرا لاسرته ولمدربيه وللاتحاد الكويتي لالعاب القوى على دعمهم المستمر له ما مكنه من تحقيق هذه الميدالية الغالية وعزف النشيد الوطني للكويت بالبطولة.

وجاءت أبرز نتائج اليوم الاخير للبطولة لفئة الناشئين فوز اللاعب الهندي أتول بذهبية رمي القرص فيما نال لاعب بروناي حامد الكاني ذهبية سباق 3000 متر عدوا بينما فاز اللاعب العراقي مصطفى محسن بذهبية 2000 متر (موانع) في حين فاز المنتخب الهندي بذهبية التتابع المتنوع.

اللاعب يعقوب العازمي يحرز فضية سباق 200 متر عدو

وجاءت أهم نتائج منافسات الناشئات فوز لاعبة الهندية ماريا ملابس بمسابقة القفز بالزانة فيما حصدت لاعبة أوزبكستان شريفة دافونوفا لقب سباق الوثب الثلاثي بينما احرزت مواطنتها ديلشودا اوسمانوفا سباق 2000 متر (موانع) في حين توجت لاعبة الهند بازال اشكاريا في مسابقة الوثب الثلاثي كما نالت لاعبة الصين تايبيه شا بين بلقب (رمي الرمح) في حين فازت مواطنتها يان شينجا لقب (دفع الجلة).

وفي ختام البطولة سلم رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد علم البطولة لممثل اتحاد جمهورية أوزبكستان التي ستستضيف البطولة عام 2023 بحضور ممثلين عن الاتحاد الكويتي للعبة.

عبدالله العازمي في طريقه للتتويج