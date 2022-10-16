مدينة الكويت

“الداخلية” تدعو مرتادي الطرق إلى توخي الحذر مع انخفاض مستوى الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية

16 أكتوبر، 2022
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دعت وزارة الداخلية اليوم الأحد مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر مع انخفاض مستوى الرؤية إثر سوء الأحوال الجوية والضباب.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي بالمواطنين والمقيمين بعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112 على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية عند الضرورة.

كما أهابت بمرتادي البحر بالاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل على الهاتف رقم 1880888 عند مواجهة أي حالة طارئة.

المصدر
كونا
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16 أكتوبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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