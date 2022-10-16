السير الذاتية لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء التشكيل الحكومي الجديد:

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح / رئيس مجلس الوزراء:

من مواليد الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حصل سموه على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

كما عين سموه بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وفي 1 اغسطس 2022 صدر أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح / نائب أول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من بريطانيا وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بموجب مرسوم أميري صدر في مارس 2022 وفي 24 يوليو 2022 أسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف بالإضافة إلى منصبه.

وكان الشيخ طلال الخالد قد شغل في مارس 2019 منصب محافظ العاصمة وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وعمل الشيخ طلال الخالد في شركات القطاع النفطي منذ عام 1983 بشركة نفط الكويت ثم مؤسسة البترول الكويتية حيث عين بمنصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام عامي 2001 و2002 ثم المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام بالإضافة إلى مسؤوليته عن دائرة العلاقات العامة وتولى مسؤولية الإشراف على دائرة العلاقات العامة وإدارة مشاريع المؤسسة ومكتب المؤسسة بواشنطن بين 2002 و2004.

ثم عين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بين 2004 و2007.

وخلال عمله في المؤسسة كان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للخدمات البترولية في شركة خدمات القطاع النفطي ثم العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام ما بين 2007 و2013 قبل أن ينتقل إلى شركة ناقلات النفط الكويتية ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة ثم الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2019.

براك علي براك الشيتان / نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء:

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة الكويت وعمل وزيرا للمالية والمدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية وعضو مجلس إدارة بيت الزكاة وعضو مجلس الأمناء بمكتب الشهيد وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ونائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي المباشر.

الدكتور بدر حامد يوسف الملا / نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط:

حاصل على درجة الدكتوراة في القانون المدني وماجستير في القانون الخاص وليسانس حقوق وبكالوريوس علوم الشرطة وحاز عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر وتولى رئاسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وعضوية اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية كما حاز عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر.

عمل كمحام أمام المحكمتين الدستورية والتمييز ومحكما في مركز التحكيم التجاري وأستاذا للقانون المدني المساعد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وعضو هيئة التدريس منتدبا لقسم القانون الخاص في جامعة الكويت وعضو المكتب الفنى بالإدارة العامة للتحقيقات بدرجة رئيس تحقيق (أ).

عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري / وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب:

حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية – كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وتولى منصب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020 واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.

تقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016 والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015 ومدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الاعلام 2012 ومراقب مكتب وكيل وزارة الاعلام 2011 وملحق اعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي بالرباط 2004-2007.

عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد / وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:

حاصل على بكالوريوس التمويل من كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت وعلى الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت إضافة إلى شهادة الإدارة الاستراتيجية والقيادة من جامعة فوردهام بنيويورك.

وتولى منصب وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021 كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية وكان قبلها عضوا ورئيسا للجنة الثقافية ولجنة التطوير والتدريب ولجنة العلاقات العامة وعضوا في برنامج (ذخر) لتطوير القيادات الواعدة بالتعاون مع جامعة كورنيل وعمل سنوات طويلة في إدارة الأصول بعدد من البنوك والشركات الاستثمارية كما عمل اختصاصيا في جهاز تطوير مدينة الحرير ورئيسا للجنة الفنية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي / وزير الصحة:

حاصل على درجة الدكتوراة فى تخصص الزمالة في طب الأطفال (البورد الكويتي) من معهد الكويت للاختصاصات الطبية ودرجة الدكتوراة في الطب (MD) من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها.

عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الاهلي ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية ومدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.

الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز / وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة:

حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت وماجستير الهندسة المدنية من جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة – تركيا ودكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية من جامعة كولومبس اوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية.

عملت أستاذا مساعدا في جامعة الكويت وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كما عملت مهندسا اختصاصيا مدنيا ومهندس ارتباط للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بإدارة التنفيذ ومهندس تخطيط وبرامج زمنية ومهندس مشروع.

الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني / وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس وشغل منصب المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم عمل استاذا مساعدا بقسم الهندسة الكيميائية وعميد القبول والتسجيل بالتكليف والعميد المساعد للقبول والتسجيل ومدير برنامج الماجستير بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت والملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى واشنطن.

الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح / وزير الخارجية:

حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت.

عمل سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2022.

وكان عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بدرجة وزير مفوض ثم عمل سفيرا للكويت لدى جمهورية كوريا من عام 1998 حتى 2001 وعمل قبل ذلك في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وملحقا دبلوماسيا في وزارة الخارجية.

عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد / وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة:

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية وشغل منصب مدير مكتب وزير العدل والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري بوزارة العدل ووكيل وزارة العدل وعضو مجلس القضاء الأعلى وأمين عام مساعد في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات بدرجة وكيل وزارة.

عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل / وزير الدولة لشؤون البلدية:

حاصل على درجة البكالوريوس في التربية من الجامعة العربية.

عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة العاصمة ورئيس لجنة تقصي الحقائق للتعديات على أملاك الدولة وعضو مكتب المجلس البلدي وعضو لجنة العرائض والشكاوى.

الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح / وزير الدفاع:

حاز درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال من جامعة البحرين وشهادة في التحليل المالي من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ورخصة (7 Series) متخصص للعمل لدى بورصة نيويورك.

شغل منصب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وأمين سر وحدة التحريات المالية الكويتية وعضو وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقب مصرفي.

عمار محمد عمار العجمي / وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني:

حاصل على بكالوريوس طيران تجاري من أكسفورد بريطانيا وشغل منصب رئيس أسطول البوينغ 777 في شركة الخطوط الجوية الكويتية ورئيس العمليات لشؤون الترحيل في الشركة ورئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع وقائد طائرة أعلى ومدرب ومحاضر على أسطول البوينغ 777 وحاز عضوية مجلس الأمة.

مازن سعد علي الناهض / وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

اجتاز برنامج الإدارة العامة وبرنامج القيادة وبرنامج الاستحواذ والاندماج في كلية الأعمال بجامعة هارفرد الأمريكية وحاز درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال تخصص تمويل – جامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة (بيتك كابيتال) للاستثمار وكان عضوا في مجلس إدارة البنك الكويتي التركي وعضوا في لجنة الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومدير عام مجموعة الخزينة.

مي جاسم محمد البغلي / وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة:

حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت.

عملت كبير مهندسين في ديوان المحاسبة ومهندس برامج زمنية بوزارة الأشغال العامة وهي عضو بجمعية المهندسين الكويتية.