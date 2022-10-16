الرئيس المصري يؤكد الالتزام ببذل “أقصى” جهد لتسوية قضية سد النهضة “بما يحقق مصالح جميع الأطراف”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام بلاده ببذل “أقصى” جهودها لتسوية قضية (سد النهضة) الإثيوبي “على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف”.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الخامسة ل(أسبوع القاهرة للمياه) التي انطلقت مساء اليوم الأحد تحت شعار “المياه في قلب العمل المناخي” والتي تعقد تحت رعايته.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر “تدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل” مؤكدا التزام بلاده “دوما” في تعاملها مع نهر النيل “بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة”.

وشدد على أهمية التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود مبينا أن هذه القواعد والمبادئ “الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد”.

وأوضح أن مصر في قلب تحديات ثلاثة “متشابكة” تتعلق بالأمن المائي والغذائي وتغير المناخ مشيرا إلى أن بلاده “من أكثر الدول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري”.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن “موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي”.

وأضاف أن تداعيات تغير المناخ تؤدي لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ مبينا أنه كان ضروريا أن تتبنى مصر “مقاربة شاملة” بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي “باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر”.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه الى مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه والذي يسبق استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) خلال الفترة من السابع إلى ال 18 من نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.