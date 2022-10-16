الدوري الإنكليزي: صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي وأرسنال يعزز صدارته

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول لفوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرسنال على ليدز يونايتد 1 / صفر، وتشيلسي على أستون فيلا 2 / صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا، وساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه ثلاثة نقاط كان في أشد الحاجة لها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وهذا هو الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع. في المقابل باتت هذه هي الخسارة الأولى لفريق مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات التعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 1 / صفر.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه بوكايو ساكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .35 ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق تشيلسي على مضيفه أستون فيلا 2 / صفر.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون مونت الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين السادسة و65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر. وفي المباراة الرابعة، تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس. وفي المباراة الخامسة، تعادل ساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله رومان بيرود في الدقيقة 20 وتعادل ويستهام عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 64.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن عشر كما رفع ويستهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.