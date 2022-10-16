مؤسسة البترول الكويتية: نرحب بقرار “أوبك+” خفض الإنتاج الهادف للمحافظة على توازن الأسواق النفطية

رحب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح بقرار تحالف (أوبك+) خفض الإنتاج الهادف للمحافظة على توازن الأسواق النفطية واستقرارها في ضوء التحديات الحالية مؤكدا حرص المؤسسة على تلبية طلبات زبائنها عالميا.

وأكد الشيخ نواف الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد حرص دولة الكويت المشهود لها بالمحافظة على هذا التوازن بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وقال إن تزايد المخاطر الاقتصادية والتباطؤ المرتقب في النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى تنامي الإخلال في التوازن بين العرض والطلب في الأسواق النفطية.