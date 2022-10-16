مرسوم أميري بإعادة تشكيل الوزارة

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة – بعد الاطلاع على الدستور – وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الاول 1444ه الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء -وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة – وعلى الاستقالة المقدمة من السادة الوزراء بتاريخ 6/10/2022 -وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى يعاد تشكيل الوزارة على النحو التالي: 1 – طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية 2 – براك على براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء 3 – الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط 4 – عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب 5 – عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار 6 – الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة 7 – الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال الع

امة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة 8 – الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي 9 – سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية 10 – عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة 11 – عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية 12 – عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع 13 – عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني 14 – مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15 – مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى مايخالف ذلك وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الأول 1444ه الموافق : 16 أكتوبر 2022م”.