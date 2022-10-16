مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الاحد إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة (باب المغاربة) معززين بقوات شرطة إسرائيلية لحمايتهم.

وأضافت دائرة الأوقاف في بيان صحفي أن أكثر من 695 مستوطنا اقتحموا المسجد وأدوا طقوسا تلمودية عند باب (القطانين) وهم يحملون ما يسمونه (القرابين النباتية) فيما أغلقت قوات الاحتلال (سوق القطانين) لتأمين الاقتحامات.

وأشارت إلى ان هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام (عيد العرش) تأتي استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحامات.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها بمحيط المسجد الأقصى وعند أبوابه فيما تم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.