“السكنية”: رفع أولوية التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى نهاية 2004 وماقبل

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعدالعبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2004 وما قبل.

ودعا مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف احمد الهداب في تصريح صحفي اليوم الاحد الراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي او زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 30ر8 صباحا حتى الساعة 30ر12 مساء او المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء ابتداء من يوم الاحد الموافق 23 أكتوبر الجاري.

واكد تواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال اوقات الدوام الرسمي من 30ر8 صباحا حتى 30ر12 مساء.