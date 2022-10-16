“هيئة الشباب”: حريصون على إيجاد حلول للبطالة وتقديم مخرجات موائمة لمتطلبات سوق العمل

أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين اليوم الاحد حرص الهيئة على إيجاد حلول فعلية لمشكلة البطالة وتقديم مخرجات موائمة ومتناسقة مع متطلبات سوق العمل عبر مشروع (صناع العمل).

جاء ذلك في تصريح للشاهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح المعرض السنوي للفرص الوظيفية الذي نظمته الجامعة الأسترالية في الكويت بمشاركة أكثر من 50 شركة ويستمر حتى الغد بهدف تواصل وإلتقاء طلبة وخريجي الجامعة مع مسؤولي التوظيف في عدد من جهات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات النفط والغاز وشركات الاتصالات وغيرها.

جانب من افتتاح المعرض

وقال الشاهين ان مشاركة الهيئة في المعرض تأتي استكمالا لدورها في ايجاد فرص وظيفية للشباب الكويتي بالقطاع الخاص وضمن سعيها لتوفير فرص عمل لهم بغية حل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب.

وأشار الى ان مشروع (صناع العمل) يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب والمدرج في الخطة الإنمائية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومة والذي اسهم خلال الفترة الماضية في توفير ما يقارب 2600 فرصة وظيفية للشباب الكويتي في القطاع الخاص والعام وذلك منذ إطلاقه عام 2020.

وأوضح أن المشروع يقوم بإيجاد فرص تأهيلية وتوظيفية للشباب الكويتي حديثي التخرج من مختلف التخصصات والمجالات في المشروعات التنموية لدولة الكويت بعد تدريبهم وصقل قدراتهم بطرق منهجية عبر برامج تأهيلية تدريبية معتمدة يشرف عليها اختصاصيون بمناهج مواكبة لأحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأفاد بأن منصة (توظيف) التابعة للهيئة مخصصة للشباب الكويتي والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تعمل على مساعدة الشباب لعرض مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية على شركات القطاع الخاص المسجلة في المنصة وتشتمل على قاعدة بيانات لأكثر من 4000 من الكفاءات الشبابية المرشحة للعمل في القطاع الخاص.

جانب من المعرض

واضاف أن المنصة تتضمن أيضا على البيانات الدراسية للكفاءات وخبراتها العملية والشهادات المهنية والمهارات المكتسبة وغيرها من البيانات التي تمكن شركات ومؤسسات القطاع الخاص من سد احتياجاتها الوظيفية من الشباب بسهولة واتقان.

وأشار الشاهين الى ان المنصة تحتوي على بيانات أكثر من 100 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص ولديها أكثر من 300 فرصة وظيفية متاحة للشباب الكويتي.

من جانبه قال رئيس الجامعة الأسترالية في الكويت الاستاذ الدكتور عصام زعبلاوي في تصريح مماثل ل(كونا) إن المعرض يمنح فرصة للباحثين عن عمل للالتقاء مباشرة بأكثر من 50 مسؤول توظيف في شركات القطاع الخاص اضافة إلى عقد ورشة عمل لاعداد وتزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة للتوظيف.

وأكد أهمية بحث الطلبة عن فرص تدريبية قبل التخرج لإكتساب المهارات المطلوب للالتحاق بسوق العمل مبينا أن المعرض الذي تقيمه الجامعة سنويا يعطي فرصة للشركات واصحاب الاعمال بلقاء الخريجين.