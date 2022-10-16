بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 49.18 نقطة

16 أكتوبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 18ر49 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6938 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر101 مليون سهم عبر 7400 صفقة نقدية بقيمة 3ر26 مليون دينار (نحو 6ر79 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر5 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 9ر55 مليون سهم عبر 2699 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 مليون دينار (نحو 4ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر70 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7756 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر 4701 صفقة بقيمة 2ر21 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 9ر41 مليون سهم عبر 1903 صفقات نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر12 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (تحصيلات) و(صلبوخ) و(تعليمية) و(أريد) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (يوباك) و(ع عقارية) و(حيات كوم) و(الإنماء) من الأكثر انخفاضا.

المصدر
كونا
الوسوم
16 أكتوبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“زين” تحصد جائزة من Liferay تقديراً لتميّزها في تجارب العملاء الرقمية القائمة على الابتكار

16 أكتوبر، 2022

الذهب ينخفض بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 1644 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

16 أكتوبر، 2022

“زين السعودية” تعلن الموافقة على العروض المقدمة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراجها

16 أكتوبر، 2022

“أوابك”: قرار “أوبك +” بخفض الانتاج يهدف الى تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية

15 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى