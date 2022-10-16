بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 49.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 18ر49 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6938 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر101 مليون سهم عبر 7400 صفقة نقدية بقيمة 3ر26 مليون دينار (نحو 6ر79 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر5 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 9ر55 مليون سهم عبر 2699 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 مليون دينار (نحو 4ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر70 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7756 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 5ر45 مليون سهم عبر 4701 صفقة بقيمة 2ر21 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر19 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 9ر41 مليون سهم عبر 1903 صفقات نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر12 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (تحصيلات) و(صلبوخ) و(تعليمية) و(أريد) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (يوباك) و(ع عقارية) و(حيات كوم) و(الإنماء) من الأكثر انخفاضا.