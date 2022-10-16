الذهب ينخفض بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 1644 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 1644 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر استمرار التوقعات برفع الفائدة الأمريكية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد أن المعدن الأصفر يقترب من أدنى مستوى له في 19 شهرا متوقعا أن تزيد خسائر الذهب في حال استمر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة لدى الشركة عادل الفضلي قوله إن التضخم في السوق الأمريكي لازال مرتفعا ما يعني زيادة أسعار الفائدة في المستقبل المنظور “وهذا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب إذ يفضل المستثمرون حول العالم شراء الدولار الأمريكي عن الاستثمار بالمعادن الثمينة”.

وأشار الفضلي إلى استمرار صعود سندات الخزانة الأمريكية بأعلى من 4 في المئة (لأجل 10 سنوات) ما يعني ضغطا كبيرا على أسعار الذهب مؤكدا أن أسعاره لن تتحسن إلا بتوقف (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) عن رفع أسعار الفائدة على الدولار.

واستبعد أن يقوم (الفيدرالي الأمريكي) بخفض معدلات الفائدة إذ لا يزال التضخم أعلى من المتوقع رغم زيادة الفائدة 5 مرات متتالية منذ بداية هذا العام متوقعا أن تصل إلى 5 في المئة بنهاية العام الجاري.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد اجتماعات (الفيدرالي الأمريكي) التي ستعقد في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين زيادة لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ما سيرفع من قوة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية وبالتالي استمرار خسائر الذهب على المديين المتوسط والقريب.

وبين أن الذهب يعد أحد الملاذات الآمنة ضد الاضطرابات الاقتصادية والتضخم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن استمرار قوة الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى مما يحد من الطلب على السبائك ويدفعها للتراجع.

وعن السوق المحلي أفاد الفضلي بأنه شهد زيادة في عمليات الشراء الفردية نظرا إلى انخفاض سعر الذهب إذ بلغ سعر الغرام من عيار 24 بلغ 6ر16 دينار أما عيار 22 فبلغ 2ر15 دينار في حين بلغ سعر الفضة 231 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.