الهيئة العامة للمعلومات المدنية

“المعلومات المدنية” تطلق خدمة إصدار شهادات “لمن يهمه الأمر” عبر تطبيق “سهل”

16 أكتوبر، 2022
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أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأحد خدمة جديدة تتمثل في إصدار شهادات (لمن يهمه الأمر) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الخدمة المتوفرة حاليا عبر التطبيق سيكون لها أثر كبير في تسهيل إجراءات المراجعين كسبا للوقت اضافة إلى تقديمها إلى الجهات ذات الصلة لاستكمال إنجاز معاملاتهم.

يذكر ان اصدار شهادات (لمن يهمه الامر) كانت في السابق حضوريا وبلغ عدد إصدار الشهادات قرابة 100 ألف شهادة سنويا.

المصدر
كونا
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16 أكتوبر، 2022
0 38 أقل من دقيقة

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