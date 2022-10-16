البلدية: 1442 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر سبتمبر الماضي

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة ” 24727732 ” واتس اب الشكاوي 1442 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتس اب الشكاوي قد تلقى 1442 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهمله وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات .

وأشارت إلى تلقي 297 شكوى تتعلق بمحافظة الأحمدي ، 256 شكوى لمحافظة مبارك الكبير ، 247 شكوى تتعلق بمحافظة الجهراء ، 231 شكوى لمحافظة العاصمة إلى جانب تلقي 212 شكوى تتعلق بمحافظة حولي ، فضلا عن تلقي 199 شكوى لمحافظة الفروانية .

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات ، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها .