منطقة الرماية

القوة البحرية بالجيش الكويتي تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية الثلاثاء والاربعاء المقبلين

16 أكتوبر، 2022
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أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي ان القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساء.

وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم الأحد إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر الى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

المصدر
كونا
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16 أكتوبر، 2022
0 34 أقل من دقيقة

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