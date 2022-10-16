سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي بضحايا انفجار منجم للفحم في “بارتن”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انفجار منجم للفحم في (بارتن) شمالي الجمهورية التركية الصديقة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انفجار منجم للفحم في (بارتن) شمالي الجمهورية التركية الصديقة مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.