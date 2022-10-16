سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير القطري

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير القطري ويتسلم منه دعوة من رئيس وزراء قطر لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم

16 أكتوبر، 2022
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استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم سعادة سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود حيث سلم سموه دعوة من معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في دولة قطر الشقيقة.

حضر المقابلة سعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

المصدر
كونا
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16 أكتوبر، 2022
0 29 أقل من دقيقة

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