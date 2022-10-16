“زين السعودية” تعلن الموافقة على العروض المقدمة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراجها

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) اليوم الأحد موافقة مجلس إدارتها على العروض المقدمة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج تابعة لها.

وقالت (مجموعة زين) في إفصاح نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني إن (زين السعودية) وافقت على العروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وشركة سلطان القابضة لنقل ملكية ما لا يقل عن 8069 برجا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 026ر3 مليون ريال سعودي (نحو 807 ملايين دولار أمريكي).

وأضافت أنه بموجب هذه الموافقة سيتم نقل ملكية شركة زين للأعمال المحدودة إحدى شركات زين السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف ريال سعودي مشيرة إلى أن الصندوق قام بتعديل اسم الشركة إلى (شركة لتيس الذهبية).

وذكرت أن (زين السعودية) وقعت مع (لتيس الذهبية) اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية ما لا يقل عن 8069 برجا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 026ر3 مليون ريال سعودي (نحو 807 ملايين دولار أمريكي).

وأوضحت أن (زين السعودية) ستحصل بموجب اتفاقية شراء الأصول على مبلغ 421ر2 مليون ريال سعودي (نحو 646 مليون دولار) بالإضافة الى حصة ملكية في (لتيس الذهبية) تبلغ 20 في المئة من رأس مالها وذلك حين تحقيق (الاتمام المالي) وفقا لاتفاقية شراء الأصول.

وأشارت إلى أن (زين السعودية) وقعت اتفاقية شركاء مع كل من (صندوق الاستثمارات العامة) والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز و(سلطان القابضة) و(لتيس الذهبية) بشأن (لتيس الذهبية) حيث تكون ملكية الصندوق في (لتيس الذهبية) بنسبة 60 في المئة و(زين السعودية) بنسبة 20 في المئة والأمير سعود 10 في المئة و(سلطان القابضة) بنسبة 10 في المئة.

وبموجب اتفاقية شراء الأصول يتحقق (الاتمام المالي) عند استيفاء جميع الاشتراطات النظامية ونقل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف برج من أصل 8069 لملكية (لتيس الذهبية) وحينها سيبدأ العمل بأحكام اتفاقيات شراء الأصول واتفاقية للشركاء الموقعة فيما سيبدأ نقل الأبراج حسب اتفاقية شراء الأصول على دفعات على ان يتم نقل 8069 برجا على الأقل خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا من (الاتمام المالي).

وأوضحت (مجموعة زين) في إفصاحها أن الصفقة ستؤدي إلى أرباح تصل الى 1ر1 مليار ريال سعودي (نحو 293 مليون دولار) ناتجة عن نقل ملكية الأبراج خلال ال18 شهرا التالية (لالاتمام المالي) على أن يكون نصيب (مجموعة زين) من هذه الأرباح بمقدار ملكيتها في (زين السعودية) والبالغة حوالي 37 في المئة.