المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

إيران تصف دعم بايدن للاحتجاجات بأنه “تدخل في شؤون الدولة”

16 أكتوبر، 2022
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نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله إن إيران ترفض دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتجاجات المناهضة لحكومتها بوصفه تدخلا في شؤون الدولة.

وأضاف كنعاني “في الأيام الماضية، حاولت الحكومة والمسؤولون الأمريكيون باستماتة تأجيج الاضطرابات في إيران تحت ذرائع مختلفة وبكل الطرق الممكنة، ودعموا أعمال الشغب في بلدنا وإثارة العنف”.

وقال بايدن أمس السبت، معلقا على الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع عقب مقتل شابة أثناء احتجاز الشرطة لها، إنه فوجئ بشجاعة الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك.

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16 أكتوبر، 2022
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