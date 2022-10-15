فرنسا “ستدرب ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني” على أراضيها

فرنسا “ستدرب ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني” على أراضيها

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو السبت في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أن فرنسا ستدرب “ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني” على أراضيها.

وأوضح أن هؤلاء الجنود “سيلحقُون بوحداتنا لعدة أسابيع”، مؤكدا أن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات “تدريب المقاتلين العام” و”ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات” و”مستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمناها” لأوكرانيا.

وأضاف ليكورنو “نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفا في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب. نحن نساعد دولة في حالة حرب” بعد غزوها من روسيا.

وأكد وزير الدفاع أن فرنسا ستسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز “كروتال”، مشيرا إلى إعلان أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء بهذا المعنى.

ولفت إلى أن عدد أنظمة “كروتال” المضادة للطائرات قصيرة المدى التي سيتم إرسالها إلى كييف “يتم تحديدها مع الأوكرانيين”، وعددها “سيكون مهما للسماح لهم بحماية أجوائهم”.

وأشار إلى أن “الهدف هو إكمال عملية (التسليم) في غضون الشهرين المقبلين”.

منذ بداية النزاع، دربت دول أخرى غير فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ومن أبرزها المملكة المتحدة.