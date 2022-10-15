اللاعب عبدالعزيز مدلول يضيف برونزية ثانية لمنتخب الكويت في ثالث أيام البطولة الآسيوية الـ4 لألعاب القوى للناشئين

أضاف منتخب الكويت لألعاب القوى ميدالية ثانية في منافسات البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات المتواصلة حاليا في البلاد بإحراز اللاعب عبدالعزيز مدلول اليوم السبت الميدالية البرونزية لمسابقة 800 متر عدوا في ثالث أيام البطولة.

وتمكن مدلول من تحقيق المركز الثالث بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و54 ثانية و55 جزءا من الثانية بعد أن قدم أداء جيدا في السباق الذي شهد مشاركة أبرز 10 لاعبين في هذا الاختصاص.

وأعرب مدلول في تصريح للصحفيين عن بالغ سعادته بفوزه ببرونزية هذا السباق الصعب الذي يتطلب السرعة والتركيز مبينا أنه استعد للبطولة بمعسكر خارجي في المغرب بدعم من الاتحاد الكويتي ما أسهم بهذا الفوز.

وقال إن هذه الميدالية تعد الأولى له على المستوى القاري بعد فوزه ببرونزية بطولة غرب آسيا التي استضافها لبنان أخيرا آملا إحراز المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وتتصدر الصين تايبيه جدول ترتيب البطولة قبل يوم واحد من ختامها برصيد 8 ميداليات هي 5 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان تليها إيران برصيد 9 ميداليات هي 4 ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزية واحدة فيما تحتل أوزبكستان المركز الثالث ب 5 ميداليات هي 4 ذهبيات وفضية واحدة.

وجاءت أبرز النتائج اليوم الثالث لفئة الناشئين بفوز اللاعب الإيراني محمد مظفاري بذهبية 800 متر عدوا فيما نال لاعب الصين تايبيه تشاو هوانغ ذهبية رمي الرمح وفاز اللاعب الكوري تشاي جونيو بذهبية الوثب العالي وحاز لاعب الصين تايبيه لين كاي المرتبة الأولى في منافسات 400 متر عدوا.

وتمثلت أهم نتائج منافسات الناشئات بفوز لاعبة كازاخستان أرينا غلادتشيا بسباق 400 متر حواجز فيما حصدت الإيرانية فطيمة نازانين لقب سباق 3000 متر موانع بينما أحرزت اللاعبة الهندية بارلا اشاكيران سباق 800 متر عدوا وتوجت لاعبة أوزبكستان شريفة دافرافونا في مسابقة الوثب الثلاثي.

وكان اللاعب الكويتي علي الهندال حقق أول ميدالية للكويت في منافسات البطولة بفوزه في وقت سابق اليوم بالميدالية البرونزية لمسابقة إطاحة المطرقة إثر حلوله بالمركز الثالث.

وتمكن الهندال من تحقيق مسافة قدرها 90ر64 مترا في منافسات البطولة خلف كل من الإيراني مهدي جشمة الذي رمى لمسافة 30ر68 مترا ليتوج بالذهبية والهندي محمد إيمان الذي نال الميدالية الفضية بمسافة 03ر67 مترا.