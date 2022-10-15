من مباراة الكويت والقادسية

دوري زين الممتاز: تعادل إيجابي للكويت والقادسية في قمة الجولة السابعة

15 أكتوبر، 2022
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انتهت قمة الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) اليوم السبت التي جمعت الكويت والقادسية على استاد جابر الدولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وشهدت المباراة إثارة ومنافسة شديدة وسط حضور جماهيري كبير إذ بدأ الفريقان الشوط الأول بقوة لفرض السيطرة إلا أن التعادل السلبي كان سيد الموقف.
وفي الشوط الثاني رمى الفريقان بأسلحتهما لخطف النقاط الثلاث إذ سجل القادسية أولا في الدقيقة 60 بعد هجمة مرتدة منظمة عبر اللاعب عيد الرشيدي فيما عاد الكويت سريعا ليسجل التعادل في الدقيقة 64 عن طريق عمرو عبدالفتاح.
واعتلى الكويت صدارة الترتيب بعد هذا التعادل حاصدا نقطته ال 14 في حين استمر القادسية بنتائجه المتواضعة محتلا المركز الثامن بتسع نقاط.
وشهدت نتائج الجولة نفسها فوز العربي والجهراء على الفحيحيل والساحل على التوالي وتعادل كاظمة والسالمية وكذلك التضامن والنصر.

المصدر
كونا
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15 أكتوبر، 2022
0 33 أقل من دقيقة

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