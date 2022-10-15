الموقوفين

الداخلية: ضبط مصنع للشبو يديره شخصان وبحوزتهما نحو 4 كيلو شبو وربع كيلو حشيش وأدوات تصنيع

15 أكتوبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن استمرار متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، تسفر عن تمكن قطاع الأمن الجنائي بإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس بتوجيه ضربة جديدة لتجار المخدرات، بضبط مصنع للشبو يديره شخصان، ويحوزتهما نحو (4) كيلو شبو وربع كيلو (حشيش) وأدوات تصنيع، وتم احالتهما لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 أكتوبر، 2022
0 59 أقل من دقيقة

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