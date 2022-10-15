الرئيس التركي يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا

الرئيس التركي يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم بولاية (بارطن) شمالي البلاد إلى 41 قتيلا.

وقال أردوغان في تصريحات أمام المنجم المنكوب إن عدد الضحايا ارتفع إلى 41 بعد انتشال جثة آخر عامل مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها بغية طي صفحة حوادث المناجم نهائيا باستخدام كل إمكانيات التكنولوجيا.

وأضاف أنه سيتم تحديد المساعدة والدعم التي ستقدمها الدولة لذوي الضحايا خلال اجتماع مجلس الحكومة “على الفور” مشيرا إلى أن التحقيقات الإدارية والقضائية ستكشف سبب الانفجار.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد انفجار المنجم إلى 40 قتيلا موضحا أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110.

وأشار صويلو حينها إلى تلقي 11 مصابا العلاج في المشافي وإلى مواصلة الفرق البحث عن عامل واحد.

بدوره قال وزير الطاقة فاتح دونماز إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع أمس الجمعة ناجم عن تسرب غاز.

وتشهد تركيا حوادث متفرقة في قطاع التعدين جراء عدم إتباع إرشادات الأمن والسلامة إضافة إلى التركيز العالي لغاز الميثان.

وكان أسوأ تلك الحوادث انفجار منجم قرب ميناء (زوغولداك) في البحر الأسود عام 1992 أدى إلى مقتل 270 عاملا.