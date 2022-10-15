الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت

“أوابك”: قرار “أوبك +” بخفض الانتاج يهدف الى تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية

15 أكتوبر، 2022
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قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت إن القرار الذي اتخذه تحالف (أوبك +) أخيرا بشأن خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا إعتبارا من نوفمبر القادم يهدف لتحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق النفطية العالمية

وأوضح بن سبت في تصريح صحفي اليوم السبت إن “القرار صائب” وقد أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الإقتصاد العالمي إذ يتوقع إنخفاض معدل نموه بنحو 3 بالمئة خلال عام 2023.

وأضاف أن القرار “جاء في الوقت المناسب” ويتماشى مع النهج الناجح المتبع من قبل (أوبك +) في اتخاذ خطوات إستباقية من شأنها تفادي أي إختلالات في السوق النفطية خصوصا في جانبي الطلب والعرض.

وأكد أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق والوصول بأسعارالنفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.

المصدر
كونا
15 أكتوبر، 2022
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