الفريق أنور البرجس يتفقد السجن العمومي

“الداخلية”: السيطرة على حريق في السجن العمومي أسفر عن وقوع 3 إصابات متوسطة

15 أكتوبر، 2022
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت أن قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في السجن العمومي أسفر عن إصابة اثنين من النزلاء بإصابات متوسطة إضافة الى حالة اختناق لاحد العسكريين.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم السبت “أن الجميع بحالة صحية جيدة” وتم إسعافهم في الموقع وابلاغ النيابة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة وانتداب الادلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

وذكرت أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تفقد موقع الحريق للوقوف على ملابسات الحادث .

المصدر
كونا
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15 أكتوبر، 2022
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