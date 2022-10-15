وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في الصومال

15 أكتوبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بمنطقة لفولي في ضاحية مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت على تضامن دولة الكويت مع الصومال وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبرت عن تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
15 أكتوبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الخارجية”: دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب وسط مالي

15 أكتوبر، 2022

“الداخلية”: السيطرة على حريق في السجن العمومي أسفر عن وقوع 3 إصابات متوسطة

15 أكتوبر، 2022

“الكويتية” نظمت حملة توعوية لسرطان الثدي تحت عنوان “أفحصي الأن لتحيي بأمان”

15 أكتوبر، 2022

دولة الكويت تعرب عن تضامنها مع تركيا جراء انفجار منجم للتعدين بولاية بارتن

15 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى