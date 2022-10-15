“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في الصومال

“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في الصومال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بمنطقة لفولي في ضاحية مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت على تضامن دولة الكويت مع الصومال وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبرت عن تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.