“مدى” تحصد جائزة “شريك العام” من Westcon-Comstor لتميّزها بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للسوق الكويتي

حصدت شركة مدى للاتصالات التابعة لشركة زين الكويت جائزة “شريك العام – خدمات سيسكو ” من شركة Westcon-Comstor الموزّع العالمي لخدمات تكنولوجيا الأعمال، وذلك تقديراً لتميّزها في تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الأكثر تطوراً لقطاع الأعمال في السوق الكويتي.

وجاء التكريم على هامش مُشاركة زين في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت والرئيس التنفيذي لشركة مدى للاتصالات حمد المرزوق، والمدير التنفيذي في مجموعة Westcon-Comstor ستيڤ لوكي.

وأتت جائزة “شريك العام” تقديراً لتميز الشراكة الاستراتيجية بين شركة مدى للاتصالات وWestcon-Comstor على مدار السنوات الماضية في تقديم خدمات شركة سيسكو العالمية الموجهة لقطاع الأعمال، مثل خدمات البنية التحتية الأساسية، وخدمات مراكز البيانات، والخدمات المتكاملة، وحلول الجيل الخامس 5G، وغيرها.

وتعتبر Westcon-Comstor واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع الخدمات ذات القيمة المضافة الخاصة بالأمن والشبكات والبنية التحتية ومراكز البيانات وغيرها، وذلك من خلال شبكة شركائها الواسعة المتكونة من الشركات التكنولوجية العالمية التي تقدم الحلول المتطورة وفق أعلى المواصفات والمعايير.

وتستمر زين في تحقيق استراتيجيتها نحو التحوّل إلى المزوّد الرقمي المُتكامل، والتي تهدف من خلالها بشكل رئيسي إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي، كما تعكس هذه الجائزة التزام زين وشركاتها التابعة بدفع عجلة التحوّل الرقمي في الكويت من خلال المُساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلّي وتزويده بأحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.