الولايات المتحدة: أمن السعودية يتمتع بأهمية كبيرة لدينا

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدنت باتل اليوم الجمعة أن أمن السعودية “مهم كثيرا” بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكد باتل للصحفيين في مقر الوزارة ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتبر كما تؤكد السعودية أن العلاقات بين البلدين لا تزال استراتيجية “بالطبع فإن لأمنهم (السعودية) أهمية كبيرة لهذه الإدارة ونحن بالتأكيد لا نريد أن نفعل أي شيء يعيق أمنهم ولا الأمن القومي للولايات المتحدة في المملكة أو في المنطقة نفسها”.

وأضاف “نواصل مراعاة سلامتهم وكذلك مصالح الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة في المنطقة وضمان ألا تتعدى الخطوات التي نتخذها على هذه المصالح أيضا”.

وشدد على أنه “لا يزال لدينا تعدد المصالح من حيث علاقتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية وبالطبع جزء كبير من ذلك هو علاقة أمنية وهي علاقة مهمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي”.