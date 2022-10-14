من مباراة كاظمة والتضامن

دوري زين الممتاز: كاظمة والسالمية يتعادلان مع التضامن والنصر ضمن منافسات الجولة السابعة

15 أكتوبر، 2022
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تعادل نادي كاظمة اليوم الجمعة مع نظيره التضامن بهدفين لكل منهما في حين تعادل السالمية مع النصر سلبا ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

في اللقاء الأول تقدم كاظمة بهدف في الدقيقة الـ12 عن طريق لاعبه حمد الحربي إلا أن التضامن أدرك التعادل في الدقيقة الـ46 عبر محترفه توني ادجو.

في الشوط الثاني عزز كاظمة تقدمه بواسطة لاعبه عماد الدين عزي في الدقيقة الـ54 فيما تعادل التضامن في الدقيقة الـ89 عبر المحترف توني ادجو من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد كاظمة إلى 13 نقطة متصدرا الترتيب بفارق الأهداف مع الكويت مؤقتا في حين حصد التضامن نقطته السادسة في المركز التاسع.

وخيم التعادل السلبي على لقاء السالمية والنصر ليحصد كل منهما نقطة واحدة أسهمت في صعود الأول إلى المركز الرابع مؤقتا بعشر نقاط فيما وصل الثاني إلى المركز السادس مؤقتا بتسع نقاط.

وتختتم مباريات الجولة السابعة غدا السبت بالمباراة المرتقبة بين الكويت والقادسية على استاد جابر الدولي.

المصدر
كونا
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15 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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