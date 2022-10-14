الجمعية العمومية لـ”غرب آسيا لألعاب القوى” تعتمد في اجتماعها بالكويت النظام الأساسي المعدل للاتحاد

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لألعاب القوى اليوم الجمعة النظام الأساسي المعدل للاتحاد ليتوافق مع الأنظمة الجديدة للاتحادين الدولي والآسيوي لألعاب القوى بهدف تطوير هذه الرياضة ودعم كل عناصرها.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة القطري دحلان الحمد في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع غير العادي للجمعية التي عقدت برئاسة الكويتي سيار العنزي وممثلي الاتحادات الوطنية أعضاء الاتحاد إن هذه الخطوة تعتبر نجاحا كبيرا لاتحاد غرب آسيا لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة.

وأضاف الحمد أن هذا النظام من شأنه العمل على مكافحة الفساد في الرياضة بكل أنواعه وأوجهه سواء المالية أو الإدارية أو تناول المنشطات وغيرها موضحا أن جميع هذه التعديلات يدعمها الاتحاد الآسيوي للارتقاء برياضة ألعاب القوى في دول غرب قارة آسيا.

وبارك هذه الخطوة “التي ستعمل على تنظيم العمل بالاتحاد بصورة أكبر وتعزز التعاون بين الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا لما فيه منفعة جميع منتسبي اللعبة” مشيدا بجهود دولة المقر الكويت لعقد هذا الاجتماع المهم.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي للقوى سيار العنزي إن هذا التعديل يأتي لإحداث مزيد من التنظيم في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد بما يسهم في بناء قاعدة واعدة من اللاعبين المميزين من خلال إقامة البطولات في مختلف المراحل العمرية مبديا تفاؤله بتحقيق قفزات أكبر نحو ازدهار هذه الرياضة في كل الدول الأعضاء.

وأضاف العنزي أن استضافة الكويت للبطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات المتواصلة في البلاد حاليا واشتراك 11 منتخبا من دول غرب القارة وقبلها إقامة بطولة غرب آسيا في لبنان قبل أشهر من شأنهما تحقيق التطور المطلوب للاعبي هذه الدول متمنيا أن تؤدي خطوة تعديل النظام الاساسي إلى النهوض بهذه الرياضة في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من وليد الرحاحلة من الأردن ومحمد المر من الإمارات ويوسف أحمد من البحرين ورشيد الروماني من السعودية وفياض بكور من سوريا والدكتور زيدون جواد من العراق وسالم العمري من عمان ومازن الخطيب من فلسطين وثابت العبدالله من قطر ورولان سعادة من لبنان وشاجع المقدش من اليمن إضافة إلى الأمين العام الدكتور مانع العجمي من الكويت دولة المقر.