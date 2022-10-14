فصائل فلسطينية تحذر من استمرار الاحتلال بجرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم

حذرت الغرفة المشتركة التي (تضم عددا من الأذرع العسكرية المسلحة للفصائل الفلسطينية) اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في جرائمه بحق الفلسطينيين في القدس والمقدسات الإسلامية.

وقالت في مؤتمر صحفى مشترك عقدته بغزة تعقيبا على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حصارها لمخيم (شعفاط) بالقدس “إن المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس وتدنيس مقدسات شعبنا بالطقوس الدينية التوراتية هو نذير شؤم على الاحتلال بقرب زواله واندحاره”.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية في غزة ستظل عند حسن ظن شعبها بها حصنا حصينا وسندا قويا فاعلا ومؤثرا وسيفا ودرعا للقدس والأقصى والمقدسات.

وكانت حركة (حماس) قد نظمت مسيرة في مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك ودعما لانتفاضة الضفة الغربية في وجه قوات الإحتلال وقطعان مستوطنيه.

وتشهد مدينة القدس توترا شديدا منذ ليلة السبت الماضى عقب محاصرة الاحتلال لمخيم (شعفاط) وعددا من أحياء القدس بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق النار على أحد الحواجز القريبة من المخيم وسط تحذيرات فلسطينية من سياسية العقاب الجماعي التي ترتقى لجرائم حرب.