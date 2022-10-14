الرئيس اللبناني يؤكد أهمية التوافق على رئيس جديد للبلاد لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة أهمية التوافق على رئيس جديد للبلاد يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وسعيه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية عقب لقاء الرئيس عون وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي استقبلها في قصر بعبدا.

وأضاف عون أن الوقت لا يسمح بالعمل لمصلحة لبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها مشددا على أهمية “التوافق على رئيس جديد للجمهورية يتولى مهامه ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد”.

على صعيد آخر أبلغ عون الوزيرة الفرنسية موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الامريكي أموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي “ستشكل مدخلا أساسيا” لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان.

وتوجه بالشكر لفرنسا على دورها في تحقيق هذا الترسيم لافتا إلى أنه يعول على “دور مهم يمكن أن تقوم به فرنسا في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ”.

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان دعا عون فرنسا لمساعدة بلاده على إعادة اللاجئين إلى بلدهم “بعدما بات عددهم يفوق مليوني شخص يعيشون في ظروف صعبة لعدم قدرة لبنان على تأمين احتياجاتهم”.

كما جدد “رفض لبنان القاطع لدمج اللاجئين في لبنان” معتبرا أن هذه الخطوة “تحمل سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء”.

من جانبها أعربت كولونا عن تمنيها في أن يتمكن اللبنانيون من تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي.

واعتبرت أن إجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكونان بمنزلة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من ازمات باتت معروفة كي تبدأ في المبادرة.

والتقت الوزيرة الفرنسية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

يذكر أن البرلمان اللبناني لم ينجح حتى الآن في التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقد حدد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة عامة جديدة في هذا السياق علما أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في ال 31 من أكتوبر الجاري.