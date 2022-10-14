الموقوفين

الداخلية: ضبط 24 مخالفا لقانون الإقامة في حملة تفتيشية على “سوق السمك” في شرق

14 أكتوبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون قامت بحملة تفتيشية على (سوق السمك) بمنطقة شرق في محافظة العاصمة.

وأوضحت الإدارة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (24) مخالفا لقانون الإقامة، منهم عدد (6) تغيب، عدد (1) خيانة الأمانة، عدد (2) انتهاء الإقامة، عدد (6) مادة 20، عدد (6) مادة 18، عدد 3 بدون إثبات وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر
وزارة الداخلية
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14 أكتوبر، 2022
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