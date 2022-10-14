استشهاد فلسطينيين أحدهما أسير بسجون الاحتلال

استشهد فلسطيني خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة (جنين) ومخيمها للاجئين شمال الضفة الغربية فيما استشهد اسير اخر كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات الاحتلال.

وقال مدير مستشفى (خليل سليمات) الحكومي الفلسطيني الدكتور وسام بكر في تصريح صحفي إن شابا من مخيم جنين يدعى متين ضبابا (20 عاما) استشهد فيما أصيب ستة اخرون بينهم طبيب واصفا جراحه بالخطيرة اثر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

ومن جانبها نقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية عن مصادر امنية القول إن قوات خاصة تابعة للاحتلال تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية.

وأضافت أن ذلك أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة المدينة ومخيمها وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد الشاب وإصابة عدد اخر من بينهم الطواقم الطبية.

وبدوره قال نادى الاسير الفلسطيني في تصريح صحفي ان الاسير الجريح محمد السعيد (غوادرة) من مخيم جنين استشهد متأثرا بجروح خطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله في الرابع من سبتمبر الماضي.

وأفاد بأنه باستشهاد المعتقل السعيد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 232 شهيدا منذ عام 1967.